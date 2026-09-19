Prof accoltellata a Roma, perché l'Adnkronos non pubblica il video

(Adnkronos) - L'Adnkronos è in possesso del video realizzato dallo studente 13enne che ha accoltellato una professoressa nella scuola media Verga di Centocelle, a Roma, ma non lo pubblicherà.

L'Adnkronos, dopo un confronto all'interno della redazione, ha deciso di non pubblicare il filmato che mostra i preparativi e l'aggressione. Riteniamo che la diffusione di immagini così violente possa generare un pericoloso effetto emulazione. La priorità dell'Adnkronos rimane informare con responsabilità, senza correre il rischio di alimentare ulteriori atti di violenza, normalizzare o ispirare comportamenti simili a quelli messi in atto. Continueremo a seguire la vicenda con notizie verificate e aggiornamenti puntuali.