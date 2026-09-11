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Ultim'ora | 11 settembre 2026, 06:32

Ultimate Championship, oggi al via il 'Mondiale dei Mondiali: da Jacobs a Tamberi, azzurri in gara e dove vederli

Ultimate Championship, oggi al via il 'Mondiale dei Mondiali: da Jacobs a Tamberi, azzurri in gara e dove vederli

(Adnkronos) - Tutto pronto per il gran finale. Oggi, venerdì 11 settembre, inizia a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del 'Mondiale dei Mondiali' di atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare - dai 100 metri al salto in lungo - i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dalle stelle Marcell Jacobs (che tornerà a competere dopo l'infortunio rimediato agli Europei di Birmingham) e Gianmarco Tamberi (fresco di oro nella rassegna continentale e ai Giochi del Mediterraneo). Ecco gli atleti italiani impegnati nelle gare, gli orari e dove vederle in tv e streaming.  

Ecco il programma e gli italiani in gara all'Ultimate Championship, il Mondiale dei Mondiali di atletica: 

Venerdì 11 settembre

 

19:08 - 4x100 mista 

19:13 - salto in alto femminile 

19:19 - 400 metri maschile (semifinale) 

19:23 - martello maschile 

20:04 - 100hs femminili (semifinale) 

20:08 - salto con l'asta maschile 

20:21 - 110hs maschili (semifinale) 

20:36 - 5000 metri maschili 

20:53 - salto in lungo femminile - Iapichino 

20:57 - 800 metri femminili (semifinale) - Coiro 

21:20 - 100hs femminili 

21:49 - 110hs maschili 

Sabato 12 settembre

 

18:08 - 400 metri femminili 

18:13 - giavellotto femminile 

18:18 - 400 metri maschili 

18:26 - 800 metri maschili (semifinale) - Pernici 

:43 - salto con l'asta femminile 

18:46 - 400hs femminili (semifinale) - Folorunso 

19:04 - 100 metri femminili (semifinale) - Dosso 

19:21 - 100 metri maschili (semifinale) - Jacobs 

19:36 - 1500 metri femminili 

19:44 - salto in lungo maschile 

19:57 - 400hs maschili 

20:18 - 800 metri femminili - ev. Coiro 

20:38 - 100 metri femminili - ev. Dosso 

20:49 - 100 metri maschili - ev. Jacobs 

Domenica 13 settembre

 

18:08 - 400hs femminili - ev. Folorunso 

18:13 - giavellotto maschile 

18:18 - 200 metri maschili (semifinale) 

18:36 - 400hs maschili 

18:44 - 200 metri femminili (semifinale) 

19:04 - salto in alto maschile - Tamberi 

19:10 - 5000 metri femminili 

19:34 - salto triplo femminile - Derkach 

19:41 - 800 metri maschili - ev. Pernici 

19:53 - 4x400 mista - Italia 

20:12 - 1500 metri maschili 

20:38 -200 metri maschili 

20:49 - 200 metri femminili 

L'Ultimate Championship è una sorta di 'super finale' della stagione di atletica, a cui partecipano atleti invitati sulla base dei risultati ottenuti, che si affronteranno nelle varie discipline per decretare i campioni assoluti della stagione. In Italia, le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (in chiaro) e sui canali Sky Sport (per gli abbonati), oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play, Sky Go e NOW. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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