US Open, Alcaraz 'impreparato' sul tabellone: "Contro chi giocherò?"

(Adnkronos) -

Carlos Alcaraz vola ai quarti degli US Open... senza conoscere il suo prossimo avversario. Il tennista spagnolo ha battuto ieri l'americano e padrone di casa Tommy Paul, numero 21 del ranking Atp, negli ottavi di finale dello Slam statunitense, l'ultimo della stagione e a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto Jannik Sinner nella finale dello scorso anno.

Alcaraz tornava in campo dopo oltre quattro mesi ai box per l'infortunio al polso rimediato a Barcellona, motivo per cui, per lui, i risultati sono soltanto una conseguenza, ma l'importante è ritrovare gioco e ritmo partita. Nei quarti di finale il numero tre del mondo sfiderà Ben Shelton, che nella notte ha battuto Stefanos Tsitsipas in tre set.

"Cosa ne pensi dei tuoi prossimi possibili avversari? Tsitsipas e Shelton?", gli ha chiesto Andy Roddick in diretta su Espn pochi minuti dopo il termine del suo match, "io pensavo che avrei affrontato Medvedev o Tiafoe... oddio, grazie", ha risposto con un sorriso Alcaraz, 'impreparato' sul tabellone degli US Open, provocando le risate dell'intero studio.