In fiamme un cascinale a Vercelli: Vigili del Fuoco di Cossato in azione FOTO

Dopo le 22:30 di ieri, mercoledì 13 agosto, le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal comando di Vercelli, dal distaccamento volontario di Santhià e dal distaccamento volontario di Cossato (Comando di Biella), con due autobotti, sono intervenute in località Balocco presso la cascina Americana per un incendio in un’abitazione. All’arrivo degli operatori, le fiamme erano già state estinte. L’intervento è stato finalizzato al raffreddamento delle parti interessate e alla messa in sicurezza dell’abitazione.

Purtroppo una persona che è rimasta ferita nell'incendio: trasportata al pronto soccorso dai sanitari presenta delle ustioni.

Presenti anche pattuglie dei Carabinieri di Casanova Elvo e Buronzo.