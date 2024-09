Riascoltati per voi: Joss Stone - Mind Body & Soul (2004)

Trentaquattresimo appuntamento per la rubrica “Riascoltati per voi”. Quest’oggi un piccolo cambio di rotta, non vi parlerò del solito LP rock famoso o iconico, in quest’ultima settimana ho voluto prendere in considerazione il consiglio di un amico ed ho ascoltato il secondo disco in studio della cantante e cantautrice inglese Joss Stone, vi sto parlando di “Mind Body & Soul”, album pubblicato nel settembre del 2004 dalla S-Curve Records.

Parto subito con una nota statistica: “Mind Body & Soul”, con oltre 75.000 copie vendute nella prima settimana, ha debuttato al numero uno della classifica degli album del Regno Unito, rendendo Joss Stone la cantante donna più giovane in cima alla classifica. Inoltre, ha anche ottenuto ottimi risultati nelle classifiche discografiche internazionali, raggiungendo il numero undici della “Billboard 200” negli Stati Uniti e classificandosi tra i primi dieci in diversi paesi in Europa e Oceania.

Dopo questa doverosa premessa, partiamo!

"Mind Body & Soul" di Joss Stone, è un disco che ha segnato un importante passo nella carriera dell’allora giovanissima cantante britannica, essa infatti è riuscita a mostrare al mondo intero tutto il suo straordinario talento e la sua capacità di mescolare generi musicali. A soli 16 anni, la Stone è già stata in grado di crearsi un sound maturo che combina il soul, il pop e l’R&B, rendendo il suo debutto uno strabiliante successo commerciale. Infatti, l’album è stato in grado di ricevere recensioni generalmente favorevoli da parte della critica musicale ed ha ottenuto a Joss Stone tre nomination ai “Grammy Award”, tra cui “Miglior nuovo artista” e “Miglior album vocale pop”, niente male direi!





Il disco parte forte con il brano dal timbro bluesseggiante "Right to Be Wrong", una traccia potente che mette subito in evidenza la voce straordinaria ed unica di Joss, cruda ed emotivamente carica. Così come in “Spoiled”, un brano che (scusate se scomodo la Regina) mi ricorda Aretha Franklin. Molto apprezzata dal sottoscritto anche “Don't Know How” e “Killing Time”; le interpretazioni della Stone sono a dir poco magnetiche. Ma l’album “Mind Body & Soul”, come dicevo è molto di più: si passa al pop in ”You Had Me”, dove la giovanissima cantante dimostra tutta la sua abilità nel creare melodie accattivanti e ballabili; per passare ad un brano più acustico come “Understand” che ho trovato molto interessante; mentre in brani come "Snakes & Ladders” o “Jet Lag” si può ascoltare tutta la contaminazione R&B mentre in “Less Is More” di più quella del reggae. Per concludere l’ascolto vi citerei anche la ballata romantica “Security”. Insomma, ogni brano è un viaggio sonoro che combina elementi classici del soul con un tocco di contemporaneità, la Stone ha colto l'influenza di artisti che di questo genere ne hanno fatto la storia, ma al tempo stesso con un suo stile e con un tocco fresco ed originale.

Prima di lasciarvi all’ascolto di "Mind Body & Soul" vi voglio dire che all’interno di questo disco si possono ascoltare brani energici e ritmati, alternati a ballate emotive e profonde. La capacità di Joss di passare da queste diverse atmosfere con facilità dimostra non solo il suo talento vocale, ma anche tutta la sua versatilità come artista, il tutto grazie anche alla produzione che è stata curata con nei minimi dettagli, abbinando arrangiamenti strumentali sofisticati ad una voce che riesce a trasmettere un’infinita gamma di emozioni.

Voto: 8,5

Tracce:

1) Right to Be Wrong – 4:40

2) Jet Lag – 4:00

3) You Had Me – 3:59

4) Spoiled – 4:03

5) Don't Cha Wanna Ride – 3:31

6) Less Is More – 4:17

7) Security – 4:30

8) Young at Heart – 4:10

9) Snakes and Ladders – 3:35

10) Understand – 3:46

11) Don't Know How – 4:01

12) Torn and Tattered – 3:58

13) Killing Time – 5:11

14) Sleep Like a Child – 5:19 + Daniel (traccia nascosta) – 2:44

Durata: 69 minuti.

Formazione:

Joss Stone (voce); AJ Nilo (chitarra); Jack Daley (basso); Cindy Blackman (batteria) e Benny Latimore (piano). In questo disco hanno preso parte numerosi altri artisti, ma per non annoiare il lettore con un lunghissimo elenco, non li ho volutamente scritti. (Spero mi possiate perdonare).

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “Mind Body & Soul” ma anche di Joss Stone e della sua musica.

Al prossimo riascolto…