Alpini, dal Gruppo di Brusnengo e Curino aiuti alle scuole

Il Gruppo Alpini Brusnengo è stato molto attivo nelle ultime settimane.

Dal contributo per la scuola dell'infanzia di Brusnengo, a quello per l’acquisto di una lavagna magnetica per la scuola secondaria del paese. Dall’aiuto alla Pro Loco di Brusnengo durante la festa patronale dei dei santi Patroni Pietro e Paolo, al gagliardetto del gruppo presente all'Università Cattolica di Milano.

“Nel nostro piccolo cerchiamo sempre di esserci. – scrive il gruppo sui propri canali social - Un plauso a tutti coloro che contribuiscono spendendo del proprio tempo per il bene della comunità. W gli Alpini sempre”.