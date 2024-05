Festa patronale a frazione Molino a Valle San Nicolao

VALLE SAN NICOLAO. Era gremito il piccolo oratorio settecentesco di frazione Molino Filippo, dedicato ai Santi Martino e Filippo, in occasione della celebrazione patronale che venerdì pomeriggio 24 maggio è stata officiata dal parroco don Gianluca Blancini.

La messa solenne, che qui viene celebrata una volta all'anno proprio in occasione della ricorrenza, ha raccolto non solo i residenti nella frazione, ma anche tanti fedeli dalle località vicine.

L'oratorio è noto per il suo drammatico legame con l'alluvione del 1968, di cui fu protagonista in quanto situato proprio in una delle zone più duramente colpite dal disastro. Nei giorni della tragedia, mentre intorno case e fabbriche venivano annientate dalla forza della natura, il piccolo oratorio rimase intatto, donando così speranza ai residenti chiamati a trovare la forza di ripartire.