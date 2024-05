Rosazza, nuova illuminazione per la chiesa: ecco 20 fari a LED

Nuova luce nella chiesa di Rosazza. Il merito è della Pro Loco che ha posto un'innovativa illuminazione per il Bicentenario, come riportato sulla propria pagina Facebook: “In concomitanza con il ritorno delle funzioni religiose alla chiesa grande, è visibile il nuovo impianto di illuminazione della struttura. Questo significativo aggiornamento ha portato la sostituzione dei 19 fari ad alto consumo precedentemente utilizzati per illuminare la volta celeste, con 20 fari a LED. Un'innovativa caratteristica dell'impianto è l'introduzione di una gettoniera a tempo, che consentirà ai visitatori di illuminare la volta celeste mediante l'inserimento di una moneta”.

E aggiunge: “Parallelamente alla sostituzione dei fari, per consentire un risparmio energetico, anche tutte le lampadine dei lampadari sono state convertite in dispositivi a LED. Tale iniziativa è stata resa possibile grazie all'impegno finanziario della Pro Loco, la quale ha anche sostenuto le spese per l'illuminazione della via Pulchra e del faro che illumina la facciata della chiesa. Questo progetto non solo arricchisce l'aspetto estetico della struttura ma ne migliora anche la sicurezza complessiva.Il nuovo impianto costituisce un proposito lungamente auspicato dalla Pro Loco, che ha scelto di renderlo realtà in occasione del bicentenario dell'elevazione della chiesa al rango di parrocchia. Oltre ad assicurare un notevole risparmio energetico, questa innovazione offre ai visitatori l'opportunità di ammirare la volta celeste illuminata durante le visite turistiche e transitare nella via Pulchra in sicurezza anche in orari notturni”.