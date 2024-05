Sandigliano, incidente alla rotonda tra via Gramsci e via Battisti, foto archivio

Intorno alle 7,40 di ieri sabato 25 maggio i Carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi in un incidente che ha visto coinvolte due auto a Sandigliano, nei pressi della rotonda tra via Gramsci e via Battisti

Nessuno degli occupanti dei mezzi sarebbe rimasto ferito.

Motivo dello scontro sarebbe una mancata precedenza.