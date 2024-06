Attenzione alle truffe telefoniche: molti casi nel Biellese.

Sembrano arrivare dal Comando di polizia Locale, ma con le forze dell'ordine non hanno niente a che fare. Il Comune avvisa i cittadini che negli ultimi giorni sono giunte diverse segnalazioni di messaggi telefonici fraudolenti, che sembrano provenire dalle forze dell’ordine locali: “Agenti di polizia e dipendenti comunali non contattano via messaggio – dichiara l’amministrazione – Per nessun motivo vi verranno richieste informazioni personali o dati sensibili via messaggio: attenzione ai truffatori”.

Si richiede ai cittadini di prestare la massima attenzione e di evitare qualunque diffusione di informazioni personali, se non tramite le corrette e consuete procedure amministrative: “Vi invitiamo pertanto a non dare seguito alla conversazione avviata da sedicenti agenti di polizia e dipendenti comunali” conclude l’amministrazione.