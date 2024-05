I giovani di BeYoung con i candidati Sindaco di Biella per parlare dei temi a loro vicini - Foto Nicola Rasolo per newsbiella.it

Questa mattina, 25 maggio, a Città Studi è stato organizzato, dall'Associazione giovanile BeYoung, un dibattito di confronto tra i candidati Sindaco a cui hanno partecipato Andrea Foglio Bonda, Marta Bruschi, Marzio Olivero, Riccardo Ramella. Assente Daniele Dellamontà. L'intenzione dei giovani è stata quella di fare un momento di condivisione in cui parlare dello sviluppo della città, quali visioni i candidati hanno per la Biella del futuro da qui a 5, 10 anni e per affrontare i temi più vicini ai giovani: l'istruzione, i trasporti e l'intrattenimento