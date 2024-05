“Valdilana Insieme”, altri 4 candidati nel segno dell’esperienza amministrativa - FOTO E VIDEO

“Valdilana Insieme”, la squadra con cui il Sindaco Mario Carli si ricandida a primo cittadino alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, è un mix di novità e di esperienza amministrativa.

Uno degli esponenti di questa esperienza è Elisabetta Prederigo, 55 anni, insegnante di scuola primaria ed attuale Assessore ai Servizi Sociali, Pari Opportunità ed Infanzia: "Mi candido perché ritengo che il nostro territorio abbia grandi potenzialità e credo nella politica come servizio alla propria comunità. Inoltre, mi piacerebbe concludere i molti progetti messi in campo durante il quinquennio amministrativo precedente”.

Un altro componente dell’attuale amministrazione che vuole continuare è Claudio Rosa, in questa legislatura Vice Presidente del Consiglio Comunale. Claudio Rosa, 63 anni, e da più di 30 medico di medicina generale sul territorio di Valdilana: “Nelle passate legislature sono stato assessore ai servizi sociali e ai servizi scolastici del comune di Valle Mosso; nell'ultimo quinquennio sono stato consigliere comunale a Valdilana e membro del C.d.A. del Cissabo. Dedico il poco tempo libero alla famiglia, alla lettura e a qualche sana camminata. Ho creduto fin dal primo momento alla nascita di Valdilana come unica possibilità per garantire il progresso dei nostri territori. Ho deciso di candidarmi con l'idea di dare ancora una mano al rinnovato gruppo di "Valdilana Insieme" mettendo a disposizione la mia esperienza, in modo particolare per quanto riguarda gli aspetti socio-sanitari e i servizi alle persone, per andare a realizzare il nostro programma, certo ambizioso ma ben ponderato, senza promesse irrealizzabili, e veder crescere come merita il nostro giovanissimo comune”.

E’ sicuramente esperto di amministrazione Michele Role Mucet, 56 anni, impiegato tecnico ed ex Sindaco di Soprana: “Credo fortemente nel progetto Valdilana, ora consolidata realtà. Ho deciso di rimettermi in gioco per dare il mio apporto al gruppo, di cui ho stima e in cui vedo persone capaci e proattive. In dote porto l’esperienza maturata nella passata amministrazione come sindaco dell’ex comune di Soprana, mi ripropongo di lavorare con serietà e in sinergia con il gruppo”.

E’ invece una new entry Giovanna Sperotto, 59 anni, pensionata ed ex infermiera: “Il mio intento è quello di vivere le varie situazioni come opportunità di crescita. Credo nella comunità che accoglie le sfide, le persone e che crede nello scambio e nell'integrazione”.

Ecco come Mario Carli presenta “Valdilana Insieme”