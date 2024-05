"L’ALTERNATIVA per Tollegno", il calendario dei nuovi incontri

Buona la prima! O almeno così direbbe un regista di fronte a una scena venuta particolarmente bene. Potrebbe essere questo il caso del primo incontro con la cittadinanza per la presentazione del programma di Lele Ghisio e della sua squadra. A quanto pare L’ALTERNATIVA c’è e si vede: quello al Villaggio Filatura è stato un intenso scambio tra candidati e abitanti. Si è andati ben oltre le presentazioni di rito, affrontando nel dettaglio i problemi del rione e del paese. Ma a Lele Ghisio e i suoi non è bastata la prima, tanto da registrare un altro “tutto esaurito” al centrale bar della Vecchia Posta, per un aperitivo elettorale: un momento conviviale per parlarsi meglio e con maggior confidenza. Ma ancora non basta, perché ci sono in calendario altri incontri per favorire chi non ha potuto partecipare ai precedenti, per impegni o problemi di orario e volesse approfondire la conoscenza dei candidati e del loro programma.

CALENDARIO INCONTRI

Sabato 25 maggio alle ore 17.00 – Incontro a Tollegno “sopra”

Palestra comunale, via Mario Mancini 9

Venerdì 31 maggio alle ore 20.00 – Incontro a Tollegno Centro

Spazio 0-100, via Garibaldi 70

Domenica 2 giugno – Scampagnata elettorale

Dal Villaggio Filatura al Carameletto

“L’ALTERNATIVA per Tollegno” è la lista che, a Tollegno, propone il candidato sindaco LELE GHISIO per le prossime elezioni amministrative. ALTERNATIVA allo stato delle cose, all’amministrazione uscente che da troppo tempo governa il paese. L’ALTERNATIVA per chi ci crede e vuole provarci davvero a migliorare le cose, a fronte dell’immobilità che si registra nella situazione attuale.

Contatti L’ALTERNATIVA PER TOLLEGNO:

EMAIL: lalternativapertollegno@gmail.com

FB: @lalternativaperTollegno

IG: alternativa_tollegno

WEB: www.lalternativapertollegno.it