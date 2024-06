Il docente con contratto di supplenza al 30 Giugno che non ha chiesto la fruizione delle ferie può proporre ricorso volto ad ottenere la monetizzazione

Sono molte le istituzioni scolastiche che decurtano d’ufficio i giorni di ferie spettanti ai docenti precari. In tal modo al docente, non solo non gli è consentito di fruire regolarmente delle ferie maturate, ma non gli è consentito neppure di ottenere la dovuta monetizzazione.

Tale prassi è totalmente illegittima e contrasta con i principi europei sanciti già da tempo dalla Corte comunitaria e recepiti anche dalla Corte di Cassazione.

In particolare, la Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) ha stabilito che è illegittima una normativa nazionale che preveda una perdita automatica del diritto alla monetizzazione delle ferie. Così come è illegittimo assegnare le ferie d’ufficio.

Ad avviso dei giudici comunitari, il lavoratore dev’essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti. Tenuto conto di tale situazione di debolezza, un simile lavoratore può essere dissuaso dal far valere espressamente i suoi diritti nei confronti del suo datore di lavoro, dal momento che la loro rivendicazione potrebbe esporlo a misure adottate da quest’ultimo in grado di incidere sul rapporto di lavoro in danno di detto lavoratore.

Ciò considerato, è necessario evitare una situazione in cui l’onere di assicurarsi dell’esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore, il che offrirebbe invece al datore di lavoro la possibilità di andare esente dai propri obblighi invocando il fatto che il lavoratore non ha presentato richiesta di ferie annuali retribuite.

Sulla scorta di tali principi di diritto, la Corte di Cassazione - nell’interpretare la normativa che regola la modalità di fruizione delle ferie nel comparto scuola - ha stabilito che in nessun caso il docente precario può perdere il diritto alla monetizzazione delle ferie per il solo fatto di non averne chiesto la fruizione. Una simile evenienza è, infatti, possibile solo laddove il dirigente scolastico abbia invitato espressamente, attraverso una comunicazione formale, il docente a fruire delle ferie maturate. Al contempo, il dirigente scolastico deve avvisare il docente che la mancata fruizione delle ferie durante un determinato periodo di sospensione delle lezioni, comporta la perdita delle stesse con consequenziale divieto di monetizzazione.

Pertanto, ad avviso dei Giudici di legittimità, se il dirigente scolastico non effettua tali comunicazioni, il docente conserva il diritto alla monetizzazione delle ferie non richieste e non godute.

Da ultimo, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso per le ferie non godute proposto dagli avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, riconoscendo ad un docente precario la somma di € 6.500,00 a titolo di indennità sostitutiva. (GIUSTIZIA SCUOLA).

È una notizia importantissima, visto e considerato che sono moltissimi i docenti precari che ancora oggi non possono scegliere e decidere liberamente quando fruire delle ferie maturate.

Gli avvocati di Giustizia scuola hanno dunque avviato il ricorso per le ferie non godute al fine di consentire a migliaia di docenti precari di ottenere finalmente il diritto alla monetizzazione delle ferie che per anni gli è stato ingiustamente negato.