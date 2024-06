Colesterolo: cos’è e come regolarlo naturalmente con i giusti integratori

Purtroppo, al giorno d'oggi nei paesi sviluppati l'infarto cardiaco rappresenta la causa di decesso principale. Una dieta troppo ricca e uno stile di vita sedentario favoriscono l'accumulo di colesterolo, da annoverare tra i principali fattori di rischio cardiovascolare.

Che cos’è il colesterolo e perché è pericoloso

Il colesterolo è un tipo di grasso che, a livelli fisiologici, è fondamentale per l'organismo. Tuttavia, quando il livello è troppo alto, aumenta il rischio di patologie cardiovascolari. Infatti, il colesterolo alto presente nel circolo sanguigno forma depositi di grasso, noti anche come placche aterosclerotiche, tali da restringere il flusso. Nelle situazioni peggiori da trattare il prima possibile con integratori per il colesterolo naturali a base di omega 3 che trovi su Mosquetas.com, le placche possono bloccare il flusso di sangue e provocare infarto o ictus. Si parla di ipercolesterolemia, cioè colesterolo alto, quando il suo valore supera i 200 - 220 mg/dl.

Il colesterolo è naturalmente presente all'interno dell'organismo ma le placche derivano soprattutto da una dieta sbagliata troppo ricca di alimenti di origine animale come carne e latticini. Sono proprio queste le fonti principali di colesterolo che aumentano il rischio di infarto del miocardio e ictus cerebrale.

Come regolare il colesterolo in modo naturale

Per fortuna, esistono tanti accorgimenti per regolare in modo naturale il colesterolo e occuparsi di più della salute dell’organismo, in particolare del cuore. È consigliabile ricorrere a integratori che riducano il colesterolo cattivo a favore di quello buono sostenendo la salute del cuore, a patto che siano naturali e privi di statine le quali possono avere conseguenze negative come mal di testa, debolezza, insonnia.

Invece, gli integratori di olio di rosa mosqueta da agricoltura biologica ricchi omega 3 sono preziosi per la salute del sistema cardiovascolare poiché sono grassi polinsaturi indispensabili che l'organismo non produce da solo. Gli omega 3, di cui l’olio di rosa mosqueta è ricco, sono noti da tempo in medicina per la loro azione a favore del cuore e dell'intero sistema cardiovascolare.

Gli integratori naturali di olio di rosa mosqueta, ricco di omega 3 e omega 6, sono utili non solo a chi soffre di patologie cardiovascolari ma anche per tutti gli sportivi che vogliono ridurre lo stato infiammatorio dei muscoli dopo l'attività fisica più intensa. Inoltre, le capsule di omega 3 permettono di avere anche dei capelli più forti e una pelle più bella.

Inoltre, quando si parla di salute del cuore e del sistema circolatorio, è importantissimo intervenire anche sulla dieta. Oltre a evitare prodotti di origine animale ricchi di colesterolo, si consiglia di portare in tavola più frutta e verdura, considerando che medici e cardiologi suggeriscono di consumarne almeno cinque porzioni al giorno. Tuttavia, i prodotti ittici rappresentano una preziosa fonte di proteine per i cardiopatici priva di conseguenze negative. Inoltre, sarebbero preferibili cereali di tipo integrale rispetto a quelli raffinati.

Sebbene le capsule di olio vergine di rosa mosqueta biologico siano un aiuto davvero prezioso per la salute e il benessere, occorre comunque adottare uno stile di vita più sano possibile che includa anche l’attività fisica.