“Vintage di Primavera”: torna a Biella l’evento benefico

Dopo il successo delle edizioni precedenti, torna a maggio l'iniziativa di raccolta fondi "Vintage di Primavera" organizzata dalla Fondazione Clelio Angelino, che esporrà abbigliamento e oggettistica. Il 18 e 19 maggio, presso le Sale Auliche di Cittadellarte Fondazione Pistoletto a Biella, in via Serralunga, 27.

Fondazione Angelino promuove iniziative sociali, culturali e educative, mirate al benessere della comunità locale. L'evento "Vintage di Primavera" rappresenta una splendida occasione per sostenere gli sforzi della Fondazione, permettendo ai partecipanti di scoprire e acquistare pezzi vintage unici, che vanno dall'abbigliamento a oggetti di vario genere, contribuendo così a finanziare i propri importanti progetti sociali legati alle malattie emato-oncologiche. Questa iniziativa mette in luce non solo l'importanza del riciclo e del riuso come pratiche sostenibili per l'ambiente, ma anche il valore aggiunto che possono portare alla comunità, tramutando il gesto dell'acquisto in un'azione di solidarietà. La scelta di ambientare il mercatino nelle Sale Auliche di Cittadellarte Fondazione Pistoletto aggiunge un ulteriore tocco di fascino all'evento, offrendo ai visitatori l'opportunità di immergersi in un contesto artistico e culturale stimolante. L'ingresso gratuito è un ulteriore incentivo a partecipare numerosi, supportando così la Fondazione Clelio Angelino nel suo impegno verso il territorio biellese.

Il mercatino sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 con ingresso gratuito. Il

ricavato dell’evento sarà destinato ai progetti di Fondazione Angelino sul territorio.

Fondazione Clelio Angelino è una realtà biellese non lucrativa e di utilità sociale che, da oltre 25 anni, si dedica alla lotta contro leucemia, linfomi e mieloma, ha come finalità quella di svolgere interventi nel settore sanitario per migliorare l’assistenza e la cura dei malati emato-oncologici.