In considerazione del persistere delle condizioni climatiche in atto e delle previsioni metereologiche per i prossimi giorni, il comune di Vigliano Biellese, con propria ordinanza, ha autorizzato un ulteriore prolungamento del periodo di esercizio degli impianti termici fino a domenica 12 maggio. Lo scrive, in una nota sul proprio sito web, la stessa amministrazione.