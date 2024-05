Nasce la Scuola delle Terrecotte APS

Sabato 11 maggio dalle 15:00 si svolgerà a Ronco Biellese (presso i locali della Pro-Loco in via Roma 20) la presentazione ufficiale della Scuola delle Terrecotte APS, i cui soci, con passione ed entusiasmo portano avanti la tradizione ceramica ronchese.

“Finalmente, dopo tanto lavoro, abbiamo costituito la nostra associazione” – dichiara la Presidente Valeria Tonella, che aggiunge “che rappresenta il compendio delle energie profuse negli ultimi anni dal gruppo affiatato e instancabile che si è ulteriormente rafforzato dopo il Covid. L’associazione è la messa a terra del grande lavoro svolto negli ultimi anni e ci dà lo slancio per mettere in cantiere nuove iniziative”.

Durante la riunione saranno presentati i risultati di questi ultimi anni, che hanno visto una crescente partecipazione alle attività della Scuola delle Terrecotte ASP, cui i volontari hanno risposto aumentando le aperture serali e l’offerta di corsi.

“Condivideremo e presenteremo i risultati raggiunti, e un ringraziamento va alla Pro-Loco e alle associazioni ronchesi alla Fondazione Asilo e all'Amministrazione comunale in particolare che fin qui ci hanno sostenuto e che ringraziamo e ci auguriamo continuino a farlo. Ma soprattutto guardiamo avanti, ai progetti, ai miglioramenti che metteremo in campo. Sarà un’occasione di confronto e condivisione con i nostri soci per poter essere sempre più vicini alle loro aspettative.”

Al termine della riunione festeggeremo insieme alla Ex Fornace Cantono, insieme a tutti nostri soci e a quanti hanno piacere di conoscerci.