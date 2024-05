Giro d'Italia, un fiume di persone si sta riversando a Oropa FOTO

Biella si è svegliata stamani invasa dai ciclisti e da tutti coloro, appassionati di ciclismo che hanno eletto la nostra città quale sede temporanea dell’evento sportivo.

La preview di Torino ieri e la battaglia sportiva scatenata sulle rampe di Superga e della Maddalena hanno fatto il resto. La storia della salita, resa celebre da Pantani allo scadere del secolo scorso, ha fatto il resto.

Fin da via Pietro Micca numerosi i ciclisti ma anche i pedoni che si dirigono verso il Santuario incuranti delle nuvole minacciose che si stagliano sopra il Mucrone. Un perfetto servizio d’ordine ti indirizza fino al Piazzale della Funivia dove, abbandonato il mezzo, si ridiscende per godere della tappa che scatta proprio in questi minuti.

L’attesa per l’evento c’è tutta e i punti salienti a Cossila, al Favaro e al curvone Pantani che domina lo scheletro della Funivia sono già presidiati in modo scientifico, Corridori a Voi.