Giro d'Italia, Pogacar nel segno di Pantani: “Un onore essere accostato a lui”

Non parlate di corsi e ricorsi della storia ma quanto successo oggi nella seconda tappa del Giro d’Italia ha qualcosa di strano e magico allo stesso tempo. Quando Pogacar è scivolato sull’asfalto di Biella in via Bertodano, il collegamento con quanto avvenuto il 30 maggio del 1999 è stato sintomatico.

Ripresosi subito con l’aiuto di cinque compagni tra cui Majika che l’ha accompagnato fino al Favaro, ha prima recuperato il gruppo e poi ha fatto il forcing finale che l’ha portato in testa e poi a vincere la tappa per distacco. La naturalezza con cui ha realizzato quest’impresa, l’eleganza del suo incedere ne fanno a pieno titolo un campione e francamente non si vede in questa corsa rosa chi possa contrastarlo.

E dopo la montagna, Pantani con Oropa-Biella potrebbe stringere con Pogi (il suo soprannome) un vero e proprio gemellaggio sportivo. In conferenza stampa ai colleghi della stampa straniera che facevano riferimento a Pantani, Pogacar ha detto chiaramente che “è un’onore essere accostato al grande campione”.