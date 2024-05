Giro d'Italia, Pantani vive nel cuore dei tifosi FOTO

25 anni fa l’impresa, oggigiorno il ricordo sempre vivo dei tifosi che rendono immortale la figura di un atleta che era unico e inimitabile. Un salto di catena quel 30 maggio 1999 ha reso una salita complicata indimenticabile per l’impresa effettuata 49 corridori superati e il traguardo al Santuario che ha certificato una maglia rosa che era solo sua.

Storie di passione, storie di sacrificio, storie di sport. La gente ha emesso il suo giudizio eleggendo nel proprio cuore l’atleta romagnolo come l’uomo delle imprese impossibili. L’affetto per Pantani non diminuisce ma cresce ogni volta con padri che raccontano ai figli le imprese di quel campione. E quell’amore incondizionato lo vediamo proprio sulle rampe della salita di Oropa