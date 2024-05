Biella, Giro d'Italia: si attende la tappa in musica in Piazza Duomo FOTO

Sono le otto di sera quando gli stand gastronomici cominciano a essere presi d’assalto. Bolle di Malto da Roma ha traghettato la passione per la birra nel suo luogo natio, ma tutta la piazza ribolle di persone alla ricerca di prelibatezze e di gusto. Verso le nove e mezza cominciano a fare la comparsa anche i braccialetti luminosi, mentre la musica sale di qualche decibel e il pubblico, in maniera discreta, comincia a muoversi sulle movenze dei pezzi che sanno di anni ottanta e novanta. C’è allegria, c’è voglia di uscire e di respirare un’aria decisamente dai toni primaverili e finalmente, senza la pioggia che ha imperversato in queste ultime settimane.

Tutto riconduce al rosa, il colore portante della corsa che ha fatto la storia dell’agonismo su due ruote senza motore e che a maggio appassiona milioni di persone. La colonna sonora di questa sera separa l’evento sportivo dell’indomani, Biella vive una notte da città europea e, mentre i camion della gazzetta salgono silenziosi verso Oropa per montare l’arrivo di tappa e gli amministratori locali guardano con soddisfazione i vari eventi che si sono successi nella giornata, ti accorgi che la comunità ha risposto in maniera positiva. Basta guardare la fila di accesso per vedere la bici di Pantani nella sede del Comune. “È la notte dei desideri e vedo un turbinio di gente colorata che si affolla per raggiungere qualcosa di migliore” cantava Jovanotti, certo non fa parte della colonna sonora portata in piazza da Nightlife, ma rende l’idea di una serata che attende l’indomani. Chissà se tra i desideri c’è quello di Pogacar di conquistare la maglia rosa ad Oropa