Arriva il Giro d'Italia a Biella, nel 2025 toccherà agli Alpini: occasione di promozione senza eguali

Se il 5 maggio del 2024 sarà ricordata per la tappa del Giro d’Italia con arrivo in quota a Oropa, il 2025 sarà invece celebrato il raduno nazionale degli Alpini a Biella.

Due eventi che portano e porteranno il nostro territorio agli onori della cronaca turistica. E se i risultati per la kermesse sportiva li possiamo notare e toccare con mano tra i tanti tifosi provenienti da diverse nazioni presenti qui al Santuario, per il raduno del Corpo Militare più amato dagli italiani li vedremo fra esattamente dodici mesi. Qui in questa foto alcuni amici ci ricordano l’appuntamento del 2025.

Si tratta di iniziative che hanno il pregio di allargare l’orizzonte turistico della nostra provincia. Un ottimo biglietto da visita che dovremmo essere in grado di sfruttare.