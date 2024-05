A Pralungo un “Pinocchio sulla bici” in legno aspettando il Giro d'Italia

Pralungo aspetta il Giro d'Italia con un'opera in legno realizzata per l'occasione.

“È il frutto del lavoro di Vittorino Maule, falegname in pensione, da sempre molto attivo nella Pro Loco di Sant'Eurosia – raccontano dall'associazione - Questo suo lavoro era tenuto nel suo laboratorio proprio per diletto. Era troppo bello ed è stato convinto a prestarlo affinché venisse esposto in occasione di questo importante evento sportivo”.