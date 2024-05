L'amica non risponde al telefono, trovata senza vita in casa: tragedia a Biella (foto di repertorio)

Non riescono a mettersi in contatto telefonico con la loro amica, si preoccupano e allertano le forze dell'ordine. Al loro arrivo, la donna viene ritrovata senza vita all'interno della sua abitazione. È quanto sarebbe accaduto ieri sera, 4 maggio, a Biella, dove la tragedia si è consumata.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, hanno operato anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 65enne per cause naturali. Come disposto dal magistrato di turno, la salma è stata affidata ai familiari per le esequie funebri.