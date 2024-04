Si avvicina alla cassiera del supermercato e si fa consegnare il denaro: rapina a Candelo

A quasi due settimane dalla rapina di Cavaglià, un analogo episodio si è verificato nel Biellese.

Stavolta è accaduto in un supermercato di Candelo: stando alle prime ricostruzioni, effettuate dai Carabinieri, un uomo si è finto cliente dell'esercizio commerciale e, approfittando della presenza di pochi avventori, si sarebbe avvicinato alla cassiera per farsi consegnare i contanti ivi contenuti.

Sembra che avesse con sé un coltello. Una volta ottenuto il denaro (circa 200 euro), è scappato a gran velocità prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Le indagini sono ora affidate ai militari dell'Arma.

Il modus operandi avrebbe fatto richiamare alla mente il fatto di cronaca avvenuto il 14 aprile scorso a Cavaglià, sempre in un supermercato. In quel caso, l'autore della rapina aveva utilizzato una pistola. Non si esclude la possibilità che entrambi gli uomini possano essere la stessa persona.