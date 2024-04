Gaglianico, vandali al campo parrocchiale con danni e vetri rotti. Bifernino: “Una vera vergogna” FOTO

“È una vera vergogna”. Non usa giri di parole il presidente del Gaglianico Calcio Giuseppe Bifernino, a fronte dell'atto vandalico avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsa.

A finire nel mirino il campo parrocchiale del paese e gli spogliatoi. “Vetri rotti dall'esterno, calcinacci danneggiati, pacchetti e mozziconi di sigaretta abbandonati all'interno dei locali sportivi: non ci sono parole – sottolinea Bifernino – Tutti noi facciamo sacrifici per diffondere la cultura dello sport tra i giovani e questo è il ringraziamento per la nostra opera di servizio? Faremo denuncia e informeremo le autorità di competenza”.