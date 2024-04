Doppio incidente stradale nel Biellese. Ieri sera, intorno alle 19, a Castellengo, nel comune di Cossato, un'auto ha centrato in pieno il semaforo di un cantiere per cause da accertare. Alla guida un vercellese di 64 anni, in seguito sanzionato dai Carabinieri, una volta giunti sul posto.

A Biella, invece, un mezzo avrebbe urtato un altro a causa di una manovra errata. Alla fine, i due conducenti hanno compilato il modello cid.