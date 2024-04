Biella, 64enne investita da un'auto in via Lamarmora (foto di repertorio)

È stata assistita dai sanitari del 118 la donna di 64 anni che, nella mattinata di oggi, 24 aprile, è stata travolta da un'auto guidata da una pensionata di 78 anni.

È successo a Biella, lungo via Lamarmora, intorno alle 9.15. Una volta sul posto, il personale medico ha trasportato la malcapitata all'ospedale per le cure del caso in codice verde. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.