Ciclismo, arriva il 2° Trofeo Città di Biella: ecco come cambia la viabilità

In vista della manifestazione sportiva denominata “2° Trofeo Città di Biella”, gara ciclistica competitiva, in programma domenica 28 aprile, sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto veicoli al seguito della manifestazione ed autorizzati dagli Organizzatori, nelle seguenti aree: viale Macallè, dall’intersezione con via Paietta direzione ovest verso via Rosselli, rotatoria via Rosselli/via Piacenza, via Piacenza fino all’intersezione con via Salvo d’Acquisto, via Salvo d’Acquisto, via Rigola, Tripoli fino all’intersezione con via Torino, via Torino da via Tripoli a piazza Adua, Piazza Adua, via Cottolengo fino all’intersezione con via Valle d’Aosta, via Valle d’Aosta, via Piemonte, via Rosselli. (circuito da ripetere 4 volte per la gara con partenza alle ore 10 e 6 volte per la gara con partenza alle ore 11.15).

Ultimo giro comune a tutte e due le gare da via Piemonte svolta a destra in via Lombardia, risalgono in via Pajetta fino all’arrivo al Palapajetta dalle ore 10.00 alle ore 12,30 circa e comunque per il tempo strettamente necessario al transito della manifestazione sportiva tra i cartelli di “inizio corsa” e “fine corsa”. Inoltre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto veicoli al seguito della manifestazione ed autorizzati dagli organizzatori nel parcheggio adiacente al Palapajetta e in via Pajetta dalle 7 alle 14 di domenica 28 aprile.