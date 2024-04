A Occhieppo Inferiore la memoria della Resistenza rivive con le parole e i canti degli studenti FOTO

A Occhieppo Inferiore la memoria della Resistenza rivive attraverso le parole e i canti delle nuove generazioni. Nel primo pomeriggio di oggi, 23 aprile, circa un centinaio di studenti dell'Istituto Comprensivo E. Schiapparelli si sono dati appuntamento, con i loro insegnanti e loro famiglie, al salone polivalente del paese per celebrare il 79° anniversario della Liberazione.

“Essere attori, non soltanto meri e semplici spettatori”: questo il tema ricorrente espresso dai relatori presenti, oltre alla salvaguardia della memoria e dei principi fondamentali conquistati nei tragici giorni della Resistenza. “Democrazia, libertà, uguaglianza non sono semplici parole ma principi irrinunciabili – spiegano nei loro interventi la sindaca Monica Mosca e il presidente provinciale dell'ANPI Biella Gianni Chiorino – Occorre tenere viva la memoria di quel periodo e i principi vanno tramandati. Dal quel sacrificio, compiuto da giovani, ragazzi e ragazze, nacque la Costituzione dove sono custoditi i diritti e i doveri ispirati alla libertà, imprescindibile, proprio come l'aria”.

Toccanti anche le parole della dirigente scolastica Chiara Margherita Sperotto e della docente, nonché oratrice ufficiale della giornata, Elisabetta Dellavalle dell'ANPI Vercelli, concentrate su tutti coloro che hanno dato la propria vita per gli ideali di democrazia e libertà. Coinvolgenti e ben eseguite anche le prove degli studenti della Scuola Secondaria, assoluti protagonisti con l'esibizione di canzoni e letture tratte dai brani di autori noti, come Italo Calvino e Gianni Rodari. Una giornata sicuramente ricca di spunti, rinnovata nello spirito, volta alla condivisione e alla trattazione di tematiche di stretta attualità.

Inoltre, sono state consegnate le borse di studio alle studentesse meritevoli per l'anno scolastico 2022-23. Premiate, quindi, Caterina Benini, Sofia Dari, Sofia Forno, Asia Rebecca Vergantin, Linda Pietrucci e Ginevra Zucchi. Infine, i familiari di Elio Parlamento, storico studioso della comunità di Occhieppo, hanno annunciato una donazione al Comune, poi girata all'istituto scolastico, per dar vita ad un progetto culturale di riscoperta delle bellezze del paese e del territorio circostante.