Studio legale in Biella ricerca impiegato/a da inserire full time in organico. Richiesta esperienza lavorativa e buona conoscenza della suite Office (in particolare Word, Excel e outlook) e dei più diffusi browser internet. Titolo preferenziale: conoscenze in ambito assicurativo, utilizzo e buona conoscenza del processo civile telematico. Richiesto diploma o laurea. Completano il profilo buone capacità comunicative e relazionali, predisposizione al lavoro in team e flessibilità.