Salone parrucchieri in Biella cerca una figura professionale nell'hairstyle

Sei alla ricerca di una sfida professionale nel mondo hairstyle? Stiamo cercando una figura motivata per un ambiente dinamico e stimolante. Il nostro salone è VIMODA, parrucchieri in Biella. Portaci le tue esperienze di settore e valuteremo volentieri la tua candidatura. Info/curriculum via mail a: modaparrucchieribi@gmail.com