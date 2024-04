Lavoro: in Camera di Commercio 10 assunzioni a tempo indeterminato.

Sono aperte le assunzioni per dieci posizioni lavorative, presso la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, finalizzate all’inserimento di personale a tempo pieno e indeterminato.

Le assunzioni riguardano, in particolare, due profili per l’area funzionari, di cui uno presso la sede di Vercelli (Servizio Pianificazione e informazione economica - funzionario esperto processi di governance) e uno di Biella (Servizio Registro Imprese - funzionario esperto servizi anagrafici e regolazione del mercato), posizioni per le quali è richiesto il possesso di laurea magistrale o triennale, a indirizzo giuridico/economico/statistico.

Gli altri profili ricercati sono relativi all’area istruttori e prevedono tre posizioni per le attività relative ai processi di supporto nelle sedi di Novara e Vercelli, relative ai Servizi Amministrazione e contabilità/ Gestione risorse umane performance/Approvvigionamenti, gestione del patrimonio e servizi ausiliari.

Altre tre posizioni sono aperte per istruttori dei servizi anagrafici e la regolazione del mercato sulle sedi di Novara e Biella: in questo caso gli inserimenti riguardano i Servizi Registro Imprese/Metrologia e sicurezza prodotti.

Ulteriori posizioni sono richieste per la sede di Baveno, dove si ricerca un istruttore specialista per la Promozione e lo sviluppo del territorio e delle imprese, e per quella di Vercelli, con inserimento di una risorsa nel Servizio Segreteria e affari generali.

Le selezioni prevedono una prova scritta, superata la quale i candidati idonei potranno accedere alla prova orale dove verranno valutate sia le conoscenze tecniche sia le caratteristiche attitudinali relative alle diverse figure ricercate, con stesura di una graduatoria finale di merito.

«L’obiettivo di queste assunzioni è quello di rafforzare il personale dell’Ente in modo da offrire alle imprese del territorio una vasta gamma di servizi» commenta Gianpiero Masera, segretario generale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Per farlo, oltre ad appurare le necessarie conoscenze e competenze tecniche, utilizzeremo una procedura selettiva che tenga conto anche di competenze trasversali quali l'empatia, la capacità di rapportarsi con gli altri, di lavorare in gruppo e di risolvere problemi, skills non sempre valorizzate all’interno di selezioni per la Pubblica Amministrazione, ma che sono essenziali per migliorare l'organizzazione generale del lavoro e offrire quindi un supporto alla crescita del tessuto economico locale».

Le domande di partecipazione vanno presentate esclusivamente in via telematica tramite il Portale Unico del Reclutamento www.inpa.gov.it entro sabato 27 aprile, corredate dalla documentazione indicata nei singoli bandi.

Gli avvisi relativi a ciascun profilo professionale sono disponibili sul sito dell’Ente camerale www.pno.camcom.it/concorsi. Maggiori informazioni sulla procedura selettiva possono essere richieste al Servizio Personale della Camera di Commercio scrivendo all’indirizzo reclutamento@pno.camcom.it.