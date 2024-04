26 aprile a Spazio HYDRO a Biella La Via Maestra, Concerto per la Liberazione e la Costituzione

La Via Maestra, Concerto per la Liberazione e la Costituzione a Spazio Hydro a Biella il 26 aprile 2024.



Sarà una giornata di musica, racconti e riflessioni per ribadire lo strettissimo e necessario legame tra la Costituzione della Repubblica Italiana e la Liberazione di cui la Costituzione è il frutto.



Programma: H 19:00 - Le Primule Rosse, Gruppo musicale nato nel 2010.All'origine della band la figura di Renato Cottini, scultore partigiano di Giustizia e Libertà, fucilato dai nazifascisti con altri 10 giovani al Colle Braida (26 maggio del '44), per conoscere la Resistenza e riflettere sui valori della Costituzione che da essa nacque.RESISTERE, CANTANDO E SUONANDOMolti brani sono dedicati a tutte le donne, le mamme e le nonne che lavorano tutta la vita per lasciare ai propri figli un mondo migliore; Segue aperitivo; H 21:30 - Max Collini in “Storie di Antifascismo Senza Retorica”; A seguire - Cleptocantautorao, una formazione mutevole che va dai due ai cinque musicist3 che negli ultimi tre anni ha animato locali, fiere e festival tra Italia e Francia.