Domenica da dimenticare per un giovanissimo biellese che, alla guida del suo motociclo, è finito a terra per cause da accertare.

È successo ieri, 21 aprile, intorno alle 17, poco dopo il centro del paese di Zubiena. In breve tempo, il 16enne è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.