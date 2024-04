Donato: salvato un capriolo intrappolato in una recinzione elettrica, sta bene

Nella mattina di oggi lunedì 22 aprile il personale recupero animali selvatici della Provincia in collaborazione con i Vigili del Fuoco hanno salvato e rimesso in libertà nel bosco un capriolo femmina che era rimasto intrappolato in una recinzione elettrica.

A chiamare i soccorsi è stata una donna che ha visto la bestiola che cercava di divincolarsi da quella che per lei era diventata una trappola.

Immediato l'arrivo del personale recupero animali selvatici della Provincia e dei Vigili del Fuoco, che hanno tagliato la rete e rimesso in libertà l'animale che completato le operazioni di soccorso si è allontanato velocemente nel bosco.