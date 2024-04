I Carabinieri nella giornata di ieri sabato 20 aprile sono intervenuti chiamati dai dipendenti di un supermercato di Chiavazza perchè due uomini stavano disturbano i clienti.

Giunti sul posto i militari hanno identificato due uomini già noti alle forze dell'ordine, e uno è anche stato accompagnato in caserma e sarà sanzionato perchè sorpreso a urinare davanti a tutti. Per lui scatterà una sanzione per atti contrati alla pubblica decenza.