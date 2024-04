Biella: incendio di un'auto lungo la super, salvo il conducente, FOTO

Aggiornamento delle 11,38

Questa mattina, appena prima delle 10:00 i Vigili del fuoco di Biella sono intervenuti per un incendio autovettura sulla SS758 all’uscita per Biella. Sul posto sono intervenute due partenze con APS (Autopompa Serbatoio) e ABP (Autobotte Pompa).

L’incendio ha visto coinvolta una sola autovettura la quale ha iniziato a bruciare dal vano motore per poi incendiarsi. Le fiamme hanno poi attaccato anche una parte di vegetazione a bordo strada. L’occupante dell’automezzo è prontamente uscito dall’abitacolo in buone condizioni di salute.

La viabilità, al momento è chiusa al traffico fino al termine delle procedure di spegnimento e alla messa in sicurezza della zona. Sul posto è anche intervenuta la Polizia di Stato.

I fatti

Auto a fuoco all'imbocco della superstrada nella mattina di oggi domenica 21 aprile.

Per cause ancora da accertare, in Corso Lago Maggiore a Biella, una macchina che aveva appena imboccato da Biella Chiavazza lo svincolo in direzione Cossato, si è incendiata.

Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco. Attenzione alla viabilità. Seguiranno aggiornamenti.