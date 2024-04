Si finge Carabiniere e si fa fare un bonifico da 600 euro

Purtroppo c'è ancora chi cade nella truffa del finto Carabiniere. Il malvivente, fingendosi militare dell'arma, con tanto di profilo falso e foto in divisa, è riuscito a farsi fare un bonifico di 600 euro dando un appuntamento in caserma per risarcire della somma il malcapitato. Una volta giunto alla caserma di Biella l'amara sorpresa perchè non esisteva nessuno corrispondente al nome e si è palesata la truffa messa a segno. I Carabinieri stanno effettuando indagini sul contatto per risalire al malvivente.