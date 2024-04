Incubo nella notte a Torino, stuprata una 29enne nell'androne di un palazzo

Un incubo per una ragazza di poco meno di trent'anni. E' quello che è successo nelle scorse ore in borgo San Paolo e - per la precisione - nell'androne di una casa in corso Racconigi.

La donna è stata infatti avvicinata da un uomo nella notte di ieri ed è stata stuprata all'interno dell'ingresso del condominio. E' stata ritrovata in condizioni di shock vicino alla fermata dei mezzi Gtt ed è scattata la richiesta d'aiuto: sul posto sono arrivati i soccorritori con un'ambulanza che l'ha portata all'ospedale per affidarla alle cure dei medici.

Scattate le indagini, nelle mani dei carabinieri, che sperano di ottenere informazioni utili per risalire al responsabile attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.