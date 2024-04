Suicidi in carcere, a Biella una manifestazione per ricordare agenti e detenuti

Una manifestazione per riflettere sui suicidi in carcere. Si terrà a Biella, alle 18 di giovedì 18 aprile, di fronte alla Chiesa della Santissima Trinità, in via Italia. Per l'occasione, verranno letti i nomi delle persone che si sono tolte la vita nella case circondariali nell'anno 2024, oltre alle persone scomparse per altre cause.

Inoltre, saranno ricordati gli agenti di Polizia Penitenziaria che hanno compiuto un gesto anticonservativo. Infine, sarà letto un appello alla politica e alla società civile. L'iniziativa è aperta a tutti e si svolgerà insieme a molte altre città italiane.