A Biella il 28° Giro della Provincia, ecco come cambia la viabilità

Questa domenica, 21 aprile, il ciclismo torna protagonista sulle strade della nostra città. L’Ucab Biella propone il 28° Giro della Provincia, con impegnati atleti della categoria 1.2 ME. Si informa la cittadinanza sulle modifiche alla viabilità che interesseranno, nella giornata di domenica, la Città di Biella.

E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati, veicoli al seguito della manifestazione ed autorizzati dagli organizzatori, dalle ore 8.00 alle 17.00 in via Pettinengo, ambo i lati, dal confine con il Comune di Ronco sino all’intersezione con via Ogliaro; via Ogliaro, ambo i lati, da via Pettinengo a via Milano; via C. Sella, ambo i lati; via Milano, Ponte Cervo, (lato banca Sella); via Bertodano, carreggiata nord; via Garibaldi. via Seminari dalle ore 10.00 di sabato 20 aprile alle ore 24.00 di domenica 21 aprile.

Dalle ore 7.00 alle ore 18.00 in via Duomo; dalle ore 8.00 alle ore 18.00 in via Lamarmora, carreggiata nord, tratto compreso tra via Torino e via Rosselli, e carreggiata sud, tra via Aldo Moro e via Torino; piazza Gaudenzio Sella; via Ivrea tratto compreso tra piazza Cossato e via Mentegazzi, ambo i lati; via Ivrea, da via Pollone a via Rigola, ambo i lati; via Rigola, ambo i lati; via Tripoli, da via Rosselli a via Aldo Moro, ambo i lati; via Aldo Moro, ambo i lati; Costa del Vernato, ambo i lati; piazza Cossato ambo i lati; corso del Piazzo, ambo i lati; via Avogadro, ambo i lati; via Juvarra, tratto compreso tra via Avogadro e strada della Nera; strada della Nera, ambo i lati; piazza Gaudenzio Sella (tutta); strada Barazzetto Vandorno, da strada della Nera a strada Cimitero Vandorno, ambo i lati; strada Cimitero Vandorno, ambo i lati; strada Masserano Calaria, ambo i lati, da strada Cimitero Vandorno a via Pollone; via Pollone, ambo i lati, da strada Masserano Calaria a via Ivrea.

E’ istituita la temporanea sospensione della circolazione, eccetto veicoli al seguito della manifestazione ed autorizzati dagli Organizzatori, residenti con posti auto interni (ad eccezione di Piazza Cucco, non raggiungibile poiché sul percorso di gara) e mezzi di soccorso domenica 21 aprile dalle ore 15.00 alle 17.00 circa nelle seguenti aree: via Marucca e via Rocchetta; via Q. Sella, tratto tra via Gromo e Piazza Cossato; piazza Cucco; via Duomo (con accesso da via Italia) dalle ore 10.00 di sabato 20 aprile alle ore 24.00 di domenica 21 aprile 2024. E’ istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto autorizzati al seguito della manifestazione, mezzi di soccorso e residenti in ingresso ed uscita dai passi carrai, in via Garibaldi, tra via Gramsci e via Seminari e in via Seminari, tra via Arnulfo/Vescovado e via Duomo domenica 21 aprile 2024 dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

Inoltre, domenica 21 aprile dalle 12.30 circa alle ore 13.15 circa è istituita la temporanea sospensione della circolazione, eccetto autorizzati al seguito della manifestazione, per il tempo necessario al passaggio della corsa e comunque nel tempo intercluso tra il cartello di inizio e fine gara ciclistica nelle seguenti vie: Corso Europa, da Corso san Maurizio sino al confine con Gaglianico; mentre dalle 15.00 circa alle 16.00 circa istituita la temporanea sospensione della circolazione in via Pettinengo, via Ogliaro, via Corradino Sella, Via Milano (Ponte Cervo) via Cernaia, via Carso, via Bertodano, carreggiata nord.

Dalle 15.00 circa alle ore 17,00 circa è istituita la temporanea sospensione della circolazione, eccetto autorizzati al seguito della manifestazione, per il tempo necessario al passaggio della corsa e comunque nel tempo intercluso tra il cartello di inizio e fine gara ciclistica nelle seguenti vie (inizio circuito da ripetere 3 volte): via Lamarmora carreggiata nord, tra via Bertodano a via Rosselli, piazza Cossato, Costa del Vernato, corso del Piazzo, piazza Cisterna, via Avogadro, via Juvarra, strada della Nera, strada Barazzetto Vandorno, strada Cimitero Vandorno, strada Cantone Masserano Calaria, via Pollone, via Ivrea, via Rigola, via Tripoli, via Aldo Moro, via Lamarmora, carreggiata sud da via Aldo Moro a via Torino, ultimo giro: Piazza Vittorio Veneto ovest, via Garibaldi, via Seminari.

E’ istituito il doppio senso di marcia, esclusivamente per residenti e titolari di posto auto in piazza V. Veneto nord, da via Losana a Piazza V. Veneto est dalle ore 8,00 alle ore 20,00 ad esclusione della temporalità relativa alla volata di arrivo della gara diretta in via Seminari; in via Q. Sella, tratto tra via Gromo e Piazza Cossato dalle ore 15.00 alle ore 17.00 circa; infine in via Duomo (con accesso da via Italia) esclusivamente per residenti e titolari di posto auto interni dalle ore 19.00 di sabato 20 aprile alle ore 24.00 di domenica 21.

E’ istituito il doppio senso di marcia in via Arnulfo, tra via P. Micca a via S. Ferrero, in via Amendola, tra via Don Minzoni e via Seminari, in Vescovado, tratto tra via Losana e via Seminari dalle ore 10.00 di sabato 20 aprile alle ore 24.00 di domenica 21 aprile 2024. E’ istituita la sospensione della ZTL, quartiere centro, dalle 15.00 circa alle ore 17,00 di domenica 21 aprile. Domenica 21 aprile dalle ore 8.00 alle ore 18.00, è temporaneamente abrogato il divieto di fermata in via Torino, tra via Delleani e via Lamarmora esclusivamente per la sosta dei Taxi.