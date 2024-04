AUSER Volontariato Vallestrona ODV, assemblea ordinaria

Prosegue l'attività de AUSER Volontariato Vallestrona ODV, e nelle prossime settimane è prevista la convoca dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

In particolare, l'appuntamento è presso la Sede dell’Associazione in Valle Mosso , piazza Repubblica 6 in prima convoca il giorno 2 maggio 2024 alle ore 01.30 ed in seconda convoca il giorno 2 maggio 2024 alle ore 20.30.

All'ordine del giorno l'approvazione bilancio anno 2023.

I documenti relativi alla bozza del Bilancio anno 2023 sono a disposizione per essere consultati presso la Sede dell’Associazione.