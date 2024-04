AIB, esercitazioni e squadre in azione a Masserano FOTO

Esercitazioni AIB nell'area di base 38, a Masserano. Presenti alle operazioni, in programma nella mattinata odierna, dalle 9 alle 12.30, le squadre di Crevacuore e Masserano, sotto lo sguardo dell'ispettore provinciale Biella Rodolfo Gilardi.

L'obiettivo? Istruire nuovi volontari e verificare le capacità operative dei volontari, l'efficacia nell'apprendimento degli interventi proposti e l'efficienza del lavoro di squadra a supporto.

In particolare, la giornata ha previsto prove nell'uso di radio trasmittenti, il montaggio della vasca per il pescaggio dell'acqua di elicotteri e l'utilizzo dei moduli per lo spegnimento di un incendio simulato. Al termine, briefing conclusivo a cura del comandante di distaccamento Fabio Garino e pranzo in sede.