Il sottosegretario agli Interni Nicola Molteni a Biella FOTO e VIDEO

Mattinata biellese quella di oggi venerdì 12 aprile per il sottosegretario agli Interni Nicola Molteni, iniziata in Prefettura, quindi in Questura e a Palazzo Pella, dove è stato accolto dal sindaco Claudio Corradino e dal vice sindaco Giacomo Moscarola con una rappresentanza dell'amministrazione, oltre che dal Comandante e dal vice della Polizia Locale, Massimo Migliorini e Marcello Portogallo.

Nell'occasione, al sottosegretario è stata mostrata la centrale operativa alla quale fa capo il nuovo sistema di videosorveglianza cittadino, e gli è stata presentata Lana, l'unità cinofila della Polizia Locale di Biella, che ha dato dimostrazione delle sue abilità.

"Si tratta di un sistema implementabile - ha affermato il vice sindaco Moscarola - che abbiamo potuto realizzare grazie ai fondi messi a disposizione proprio dal Ministero. Si tratta di un ottimo strumento per la nostra città, per garantire una maggiore sicurezza".

"Noi dobbiamo lavorare per avere più uomini possibili sul territorio - ha dichiarato il sottosegretario -, il Governo sta investendo per implementare gli organici delle forze di Polizia. In ogni caso però le telecamere sono fondamentali, anche come deterrente, la lettura targhe è fondamentale".

In chiusura della visita, alle ore 14.45 il Sottosegretario ha incontrato la stampa in Comune a Biella, Palazzo Oropa, per fare il punto sulle politiche economiche relative alla sicurezza. Presenti i rappresentanti amministrativi, che hanno illustrato la situazione biellese: “Il nostro obiettivo – dichiara Molteni – si fonda sul rafforzamento della Polizia Locale e il miglioramento della sicurezza a 360°. Nel prossimo biennio verranno stanziati complessivamente 75 milioni destinati alla sicurezza urbana, che verranno distribuiti in base alle carenze territoriali e al tasso di criminalità. In Italia un miliardo e mezzo verrà svincolato per ridefinire le forze dell’ordine e insieme al pacchetto normativo ‘sicurezza’, verrà innalzata la qualità di un servizio già imitato all’estero”. Sono queste le politiche del Governo, in materia di sicurezza, previste per i prossimi anni.

La situazione di Biella, invece, è stata illustrata dal Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, Giacomo Moscarola: “Grazie agli sforzi profusi dalle amministrazioni e grazie ai finanziamenti del governo, negli ultimi anni abbiamo attuato importanti interventi su tutti i fronti, a partire da Lana: il cane dell’unità cinofila oggi presente. 1,5 milioni di euro sono stati investiti nel moderno ed efficiente sistema di videosorveglianza, oltre a diverse apparecchiature per gli interventi della Polizia Locale, non è mancato l’ampliamento del parco macchine e un rinnovato Staff. Ringrazio pubblicamente gli ingenti investimenti del Governo, che ci ha permesso di portare Biella a un livello superiore”.

Degna di nota, come sottolineano i rappresentanti, la campagna contro le truffe agli anziani: “La diffusione di consapevolezza e la prevenzione sulle fasce più deboli porterà alla riduzione dei raggiri, anche in forma digitale”.