A Biella arriva anche il sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra

A Biella arriva il sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra. Domani, sabato 13 aprile, alle 17, presso la sede di Fratelli d’Italia (a Biella, in via Italia 13), il sottosegretario Andrea Delmastro e La Pietra terranno la conferenza stampa: “L’impegno del governo per la difesa del Made in Italy e il rafforzamento filiere agroalimentari”.

Il governo Meloni ribadisce il suo impegno prioritario nella difesa del Made in Italy e nella tutela della filiera agroalimentare nazionale. La tutela della Filiera Agroalimentare, realizzata sviluppando strategie e politiche mirate a sostenere e promuovere il comparto agroalimentare italiano, valorizza le eccellenze territoriali e favorisce la crescita economica e occupazionale del Paese. A tal fine, il Governo Meloni lavora in sinergia con le istituzioni competenti e gli operatori del settore. Difendere e promuovere il patrimonio enogastronomico italiano, significa garantire la sua autenticità e preservare le radici culturali che lo rendono unico al mondo. Per Andrea Delmastro “il Made in Italy rappresenta un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale, sinonimo di qualità, tradizione e innovazione. Il governo si impegna a promuovere e proteggere i prodotti italiani sui mercati internazionali, combattendo l'aggressività della contraffazione e delle pratiche commerciali sleali. Inoltre, la tutela della filiera agroalimentare è fondamentale per la salvaguardia delle tradizioni e dell'identità italiana. Il governo lavorerà per garantire trasparenza, tracciabilità e sicurezza alimentare lungo tutta la catena produttiva, dal campo alla tavola”.

Alle 10 si recherà a Mongrando per presenziare all’inaugurazione del polo di produzione industria casearia 4.0 dell’Impresa Bonino. Alle 15 sarà a Cossato a visitare l’azienda agricola Centovigne, una delle eccellenze della del comparto vitivinicolo biellese. L’azienda, guidata da Magda e Alessandro Ciccioni, ha saputo svilupparsi coniugando la produzione di vini pregiati alla valorizzazione del luogo su cui insiste. Sulle pendici della Baraggia, uno degli angoli più suggestivi del nostro Biellese, in un castello storico che si erge sulla pianura, l’azienda offre ai turisti la possibilità di visitare le vigne di Erbaluce e Nebbiono e pernottare nelle camere che ha realizzato nel borgo.