Raccolta funghi 2024: istituito un nuovo Titolo di permesso.

Una recente norma regionale ha sostituito la precedente Autorizzazione con il nuovo “TITOLO” per la raccolta, costituito dalla ricevuta di versamento. Al nuovo Titolo per la raccolta, valido sull’intero territorio regionale, non deve essere applicata la marca da bollo e i minori di 14 anni, nel numero massimo di due, possono raccogliere gratuitamente i funghi purché accompagnati da una persona maggiorenne munita di titolo per la raccolta.

La ricevuta di versamento del contributo deve evidenziare le generalità e il luogo di residenza del raccoglitore, nonché luogo e data di nascita dello stesso e riportare nella causale i riferimenti normativi e l’anno di validità, o il giorno esatto di decorrenza dell’attività secondo i seguenti esempi :

“L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi anno/i…….”

oppure

“L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi valido il giorno…….”

oppure

“L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi settimanale valido dal giorno ……. al giorno…….”

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici delle Unioni Montane, nei rispettivi orari di apertura: Valle Elvo 015 63788 – Valle del Cervo 015 472162.