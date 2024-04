Ambiente, Pichetto: “G7 unito per la transizione energetica”

Ambiete, Pichetto: “G7 unito per la transizione energetica”.

“Questa mattina ho incontrato al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, il Segretario esecutivo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCC), Simon Emmanuel Kervin Stiell. È stata l’occasione per confrontarci sulle priorità della Presidenza italiana del G7 e ribadire l’importanza che siamo determinati a dare sul cambiamento climatico. Per questo ho voluto che, proprio nella sessione di apertura della ministeriale G7 di Torino, fosse previsto un suo intervento. Il contributo delle Nazioni Unite al lavoro dei Paesi G7 sarà prezioso al fine di raggiungere un accordo forte e duraturo per una transizione energetica efficace, giusta e sostenibile”. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.