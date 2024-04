Vercelli, cade nel torrente Rovasenda: cerbiatto soccorso dai Vigili del Fuoco VIDEO

Nella tarda mattinata di oggi giovedì 11 aprile, alle ore 11.30 circa, la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli è intervenuta nel comune di Villarboit, sulla SP58, per soccorrere un cerbiatto bloccato sugli argini del torrente Rovasenda.

Arrivati sul posto gli operatori hanno provveduto al recupero del cervide, utilizzando due aste per la cattura degli animali, per la messa in sicurezza, in attesa che si calmasse. Successivamente, non presentando ferite evidenti, l’animale è stato rilasciato in natura.

Sul posto i Carabinieri Forestali di Albano Vercellese.